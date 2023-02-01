Культура

Руководители детских школ искусств повышают квалификацию в Пскове

Курсы повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей детских школ искусств проходят с 2 по 4 февраля на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Организует курсы Центр непрерывного образования в области культуры и искусства Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Курсы проходят с участием эксперта в области художественного образования, главного редактора межрегионального портала для детских школ искусств, лауреата президентской программы «Дети России», кандидата педагогических наук Ирины Домогацкой (Москва), а также руководителей и специалистов отдела контроля за исполнением законодательства в сфере образования комитета по образованию Псковской области, центра молодежи и общественных инициатив региона.

Тематику курсов составят такие вопросы как реализация концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации, нормативно-правовое обеспечение деятельности ДШИ, соблюдение законодательства в сфере образования.

Руководители и заместители руководителей детских школ искусств обсудят проблемы реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств в условиях установленных показателей и норм, организации образовательной деятельности и технологии разработки локальной нормативной базы и устава ДШИ. Они получат практические рекомендации по разработке индивидуальных учебных планов, переводу обучающихся на ускоренное обучение, переводу с одной образовательной программы на другую.

В рамках курсов состоится практикум по разработке детской школой искусств программы развития нового поколения.

Директорам школ проанонсируют план основных мероприятий и проектов 2023 года.

В работе курсов повышения квалификации принимают участие около 50 руководителей и заместителей руководителей ДМШ, ДШИ и ДХШ из Пскова и практически всех районов Псковской области, а также колледжа искусств.

В ходе лекционных и практических занятий важную информацию получат и студенты выпускных курсов колледжа искусств – будущие молодые специалисты сферы культуры, искусства и образования Псковской области.