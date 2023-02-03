Культура

Выставка «Десять сияний» откроется в псковской городской библиотеке

Выставка иллюстратора-фрилансера Ильи Артемьева «Десять сияний» откроется в Центральной городской библиотеке 12 января в 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

«Пифагор любил повторять: "Все в мире есть числа ". Число десять с древности несет в себе особую магическую составляющую. Десять - символ завершённости и совершенства. Число 10 повелевало человеком и Вселенной. Десять пальцев у человека и 9 планет с Солнцем в центре. Цифра 10 обозначает временные вехи, декаду и десятилетие», - сказал автор выставки.

Художник окончил отделение декоративно-прикладного творчества Псковского областного колледжа искусств. По окончании работал в художественной галерее на Герцена. Создавал художественный дизайн автомобилей в технике аэрография.