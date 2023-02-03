Культура

Победителей конкурса самодельных открыток назвали в «Михайловском»

Итоги конкурса самодельных открыток «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» подвели в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

Открытка Ирины Шаповаловой (Вольск) — победительница в номинации «Взрослые»

Задача у жюри в этом году была невероятно сложной, потому что в адрес Пушкинского заповедника пришло 1 686 работ, отметили в музее. Самыми представительными ожидаемо оказались номинации «Школьники» и «Учащиеся детских школ искусств и художественных школ» — 962 и 478 работы соответственно. В номинацию «Семейная» поступило 116 открыток, число взрослых художников-любителей и художников-профессионалов среди конкурсантов составило 78 и 39 человек.

Впечатляет и география конкурса-2023. Открытки для «Михайловского» рисовали как жители столиц и мегаполисов, так и малых посёлков и деревень. Среди отправителей — корреспонденты из Коми и Башкортостана, Белгорода и Комсомольска-на-Амуре, Череповца и Тулы, Лисьего Носа Ленинградской области и удмуртского села Люкшудья, подмосковного посёлка Денежниково, села Тюли ХМАО-Югры, из прочих населённых пунктов со всей России, от Архангельска до Южных Курил. Псковский регион на конкурсе представляли работы из Пскова, Пушкинских Гор, Невеля, Великих Лук, деревни Запеклево Опочецкого района. «Международную составляющую» творческого соревнования в этот раз обеспечили авторы из Белоруссии, Литвы, Молдовы, Узбекистана.

По решению жюри, в составе которого работали два профессиональных художника, победителями конкурса объявлены: Ирина Шаповалова (город Вольск Саратовской области, номинация «Профессионалы»), Ольга Биккулова (Казань, «Взрослые»), Иван и Юлия Литвиновы (Коломна Московской области, «Семейная»). В номинации «Учащиеся ДШИ и художественных студий» самодельные открытки оценивали ещё и с учётом возраста художников. В младшей группе (от 7 до 12 лет) «золото» поделили две Алины — Никитина (Пушкинские Горы) и Савалей (посёлок Чертково Ростовской области). Среди старших (от 13-ти до 18-ти) первое место завоевали София Личушина (Киров) и Дарина Пешкова (Вологодская область). Ещё больше лауреатов — по три человека в каждой возрастной группе — среди младших и старших школьников. Это Егор Богомолов (Екатеринбург), Евгения Подолянюк (село Куйбышево Ростовской области), Ярослава Спирина (Саратов), Шохинур Искандарова (Фергана Республика Узбекистан), Анастасия Комшукова (Брянск), Алёна Пименова (город Семёнов Нижегородская области).

В музее назвали и имена тех жителей Псковской области, чьи работы удостоены «серебра» и «бронзы». Это псковичка Зинаида Петрова (II место, номинация «Профессионалы»), Ксения Шаблова из Пушкинских Гор (II место, «Учащиеся ДШИ и художественных студий») и невельчанки Анастасия Петрова и Дарья Яровичина (III место, «Учащиеся ДШИ и художественных студий»).

Полные списки участников и победителей конкурса «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Здесь же размещены и репродукции открыток, занявших I место.

В музее напомнили, что лучшие рисунки станут основой специальной выставки в зале «Музейной почты». Не исключено, что открытки-победители будут использованы и в других временных и передвижных экспозициях, в прочих акциях — отметили в «Михайловском».