Культура

Лекцию к дню памяти Пушкина услышат псковичи в Василевской библиотеке

Лекцию к Дню памяти поэта А. С. Пушкина прочитают в библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове 8 февраля в 18:00. Об этом сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Библиотека имени И. И. Василёва / «ВКонтакте»

Лекцию по теме «Александр Сергеевич Пушкин и XXI век» прочитает доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного ПсковГУ Нина Цветкова.

Мероприятие Народного университета пройдет в читальном зале.

Напомним, 10 февраля в нашей стране отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Именно в этот день, 10 февраля (29 января по старому стилю) 1837 года, от смертельного ранения, полученного на дуэли, скончался один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века.