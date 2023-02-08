Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
за присоединение Псковского района
Догазификация курс на ускорение
Бесплатный семинар: выиграть тендер
Газ в быту
Господин Рейтингомер
Политические итоги-2022
100 псковских миллионеров
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Оазис здоровья под Псковом
Для здоровья трудящихся
борьба с энергопотерями
показания электросчетчиков
в Кремль платно
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё Культура 08.02.2023 12:100 Каменного идола у Изборска показали псковские археологи. ФОТО 08.02.2023 20:510 Княгиню Ольгу в письменных источниках обсудят во время Александро-Невских бесед в Пскове 08.02.2023 19:400 Концерт органной музыки «Между мирами» состоится в Пскове 08.02.2023 18:150 Меньше недели осталось до конца приема заявок на конкурс «Курбатов на каждый день» 08.02.2023 17:000 «Разноцветие артистов» обещают псковичам на юбилейном концерте солистки Татьяны Арсентьевой 08.02.2023 16:430 «Скобарскую» музыку смогут услышать псковичи 10 февраля
 
 
 
Самое популярное 06.02.2023 17:080 Сына зарезанных пенсионеров в Москве подозревают в убийстве родителей 03.02.2023 07:233 В России хотят снизить плату ЖКУ за вывоз мусора 02.02.2023 13:529 Названа главная причина убыли кадров в псковском здравоохранении 06.02.2023 13:0919 Свыше миллиарда рублей из бюджета неэффективно израсходовали в Псковской области 02.02.2023 18:443 Назначен руководитель аппарата правительства Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Концерт органной музыки «Между мирами» состоится в Пскове

08.02.2023 19:40|ПсковКомментариев: 0

Концерт органной музыки из цикла «Между мирами» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове 26 февраля в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В концерте примет участие выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по классу «Орган», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Виталия Котова.

В органном концерте «Между мирами» прозвучат музыкальные произведения XVII - XX веков: немецких композиторов эпохи барокко Николауса Брунса и Иоганна Себастьяна Баха, итальянца Алессандро Марчелло, позднего романтика француза Сезара Огюста Жана Гийома Юбера Франка, симфониста Иоганна Баптиста Йозефа Максимилиана Регера и советского и российского полифониста Микаэла Таривердиева. Музыка самых органных стран представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 500 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

С вопросами можно обращаться по телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Начало концерта запланировано на 17.00, он пройдёт на улице Плехановский Посад, 64.

Теги: #псков #органные концерты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли прокат иностранных фильмов в России без согласия правообладателя?
В опросе приняло участие 167 человек
08.02.2023, 20:510 Княгиню Ольгу в письменных источниках обсудят во время Александро-Невских бесед в Пскове 08.02.2023, 20:400 Вакансия секретаря открыта в Псковском городском суде 08.02.2023, 20:200 Лучших научных руководителей выбрали в Псковском филиале Академии ФСИН России 08.02.2023, 20:000 Минздрав раскритиковал идею онлайн-продажи алкоголя
08.02.2023, 19:400 Концерт органной музыки «Между мирами» состоится в Пскове 08.02.2023, 19:301 Въездной турпоток в Россию сократился более чем на 30% в 2022 году 08.02.2023, 19:250 Ипотечный портфель Сбербанка в СЗФО вырос в 2022 году на 16 процентов 08.02.2023, 19:203 Дефицит оболочки для колбас и сосисок возник в России
08.02.2023, 19:000 Псковские школьники прошли «Цифровой ликбез» 08.02.2023, 18:451 Гигиена полости рта важна для всего организма в целом — псковский облздрав 08.02.2023, 18:430 Сотрудники псковского следственного управления помогли мужчине из Херсонской области получить паспорт  08.02.2023, 18:350 Жители Северо-Запада в 2022 году совершили безналичные платежи через Сбербанк на общую сумму почти 690 миллиардов рублей
08.02.2023, 18:270 Старшее поколение псковичей протестирует общественные пространства города 08.02.2023, 18:190 Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Псковском районе 08.02.2023, 18:160 Агрономы Пскова рассказали, когда и как нужно проводить весеннюю обрезку деревьев 08.02.2023, 18:150 Меньше недели осталось до конца приема заявок на конкурс «Курбатов на каждый день»
08.02.2023, 18:000 13 тонн филе атлантического лосося не пропустили через границу РФ в Псковской области 08.02.2023, 17:520 Капремонт девяти мостов планируют завершить в Псковской области в 2023 году 08.02.2023, 17:450 Мусорные контейнеры для деревень Островского района изготовят в местной колонии 08.02.2023, 17:430 В День российской науки «Титан-Полимер» предложил псковичам прокачать свои знания
08.02.2023, 17:360 Новые магазины открылись в торговом комплексе «ПИК60» в Пскове 08.02.2023, 17:360 Мужчина в костюме Бэтмена одним ударом остановил грабителя в Петербурге 08.02.2023, 17:322 Вакцинацию от COVID-19 препаратом «Эвушелд» провели в дедовичском доме престарелых 08.02.2023, 17:300 5 советов, которые помогут в разговоре о повышении зарплаты
08.02.2023, 17:250 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 8 февраля 08.02.2023, 17:180 Около 300 тысяч псковичей посещают отделения МФЦ в регионе ежегодно 08.02.2023, 17:071 Законопроект о запрете видеозаписи в кинотеатрах прошел I чтение 08.02.2023, 17:000 «Разноцветие артистов» обещают псковичам на юбилейном концерте солистки Татьяны Арсентьевой
08.02.2023, 16:520 В Псковском районе откроется филиал МФЦ «Мои цифровые документы» 08.02.2023, 16:482 Пскович забрал более миллиона рублей на строительство храма и попал под следствие 08.02.2023, 16:460 Инвестиционное соглашение по созданию апарт-отеля в Печорах заключили в Псковской области 08.02.2023, 16:430 «Скобарскую» музыку смогут услышать псковичи 10 февраля
08.02.2023, 16:380 Более 20 благодарностей поступило в адрес псковского МФЦ в прошлом году 08.02.2023, 16:371 «Собственной персоной»: Об итогах работы по защите прав псковского бизнес-сообщества в 2022 году. ВИДЕО 08.02.2023, 16:350 «Дневной дозор»: нужно ли мобилизовывать безработных граждан? 08.02.2023, 16:250 Облачный день без осадков прогнозируют в Псковской области 9 февраля
08.02.2023, 16:140 Отключения электроэнергии запланированы в Великих Луках 9 и 10 февраля 08.02.2023, 16:070 Предприятия для импортозамещения должно создавать государство — Аркадий Мурылев 08.02.2023, 16:002 Еда для богатых 08.02.2023, 15:550 Ещё 30 человек избавились от COVID-19 в Псковской области
08.02.2023, 15:380 В Псковской области сократилась задолженность потребителей природного газа 08.02.2023, 15:350 Коммунисты определились с кандидатом на выборы главы Пустошкинского района 08.02.2023, 15:340 Всероссийский конкурс искусств «Центр талантов – 2023» пройдет в Пскове 08.02.2023, 15:303 Бывшего спецназовца осудили за организацию поджога автомобиля прокурора в Пскове
08.02.2023, 15:144 Конец спецоперации не будет поводом для отмены санкций — Аркадий Мурылев 08.02.2023, 15:100 Интерактив: Хрупкая псковская остановка 08.02.2023, 15:080 Росгвардейцы задержали великолучанина за магазинную кражу 08.02.2023, 15:011 Более 4 тысяч человек отказались от российского гражданства в 2022 году - МИД
08.02.2023, 14:590 Начинается видеотрансляция брифинга об итогах деятельности МФЦ Псковской области 08.02.2023, 14:570 На руках лишенного стопы фигуриста Костомарова развился некроз 08.02.2023, 14:510 Аркадий Мурылев: Мобилизация безработных — неправильный толчок для развития экономики 08.02.2023, 14:471 Ласковый и нежный зверь
08.02.2023, 14:430 Специалисты «Горводоканала» произвели технологические работы в ночное время 08.02.2023, 14:360 Самый распространенный штамм гриппа в Псковской области назвал Роспотребнадзор 08.02.2023, 14:272 Аркадий Мурылев оценил идею Валентины Матвиенко ввести мораторий на закон о госзакупках 08.02.2023, 14:250 «Беседка»: Муниципальная реформа в Псковской области в вопросах и ответах. ВИДЕО
08.02.2023, 14:130 Псковичей приглашают на спектакль Донецкого драматического театра 08.02.2023, 14:100 Землетрясение в Турции продолжится в течение двух недель, заявили в РАН 08.02.2023, 14:080 Муниципальная реформа позволит привлекать внебюджетные средства – глава Красногородского района 08.02.2023, 14:060 Сотрудники «Горводоканала» ремонтируют повреждённый трубопровод в Пскове
08.02.2023, 14:041 Почему медвежата в Локнянском районе оказались брошенными, рассказали спасатели 08.02.2023, 13:580 Почти 30 классов в Псковской области закрыты из-за болезни детей 08.02.2023, 13:451 Бизнес в Псковской области до сих пор не восстановился до уровня 2019 года — Аркадий Мурылев 08.02.2023, 13:430 Круглый стол о великолукском краеведении состоится 16 февраля
08.02.2023, 13:390 Пострадавшая в химкинской школе ученица пришла в себя 08.02.2023, 13:290 Михаил Ведерников поздравил псковских ученых с профессиональным праздником 08.02.2023, 13:220 Житель Псковской области стал участником музыкального шоу на ТНТ 08.02.2023, 13:152 О нюансах работы из-за реализации программы «Чистая вода» рассказали в ПТС
08.02.2023, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» о защите прав псковского бизнес-сообщества в 2022 году 08.02.2023, 12:560 Два автомобиля Lada столкнулись на ближнем Завеличье 08.02.2023, 12:470 Состояние госпитализированного телеведущего Николая Сванидзе остаётся тяжёлым 08.02.2023, 12:453 Елена Тимашова о муниципальной реформе: Мы приближаем органы МСУ к жителям
08.02.2023, 12:392 Почти 30 вакансий открыты в ООО «ПсковАгроИнвест» 08.02.2023, 12:330 Большую программу в день памяти Пушкина предложит своим гостям «Михайловское» 08.02.2023, 12:220 «Лыжня России 2023» пройдет в Псковской области 08.02.2023, 12:150 Изнасиловал и сжёг девушку, задушил инвалида: как поймали псковских убийц, скрывавшихся 20 лет
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru