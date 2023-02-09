Культура

Юные псковичи изучили процесс изготовления бумаги

В псковской Детской экологической библиотеке «Радуга» руководители мастерской «Бумажная мельница в Тайлово» Елена и Юрий Гуренко провели с юными читателями беседу «Бумагу делают из..?». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Фото: Псковская городская библиотека

Мероприятие прошло в рамках эколого-просветительского проекта «По Печорской стороне: хутора и частные музеи Псковской области» и межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».

В начале интеллектуально-познавательной программы «Таинственный мир превращения бумаги» ребятам рассказали, какие природные материалы (береста, глиняные и восковые доски, папирус, пергамент) предшествовали бумаге. А затем гости библиотеки пригласили ребят на виртуальную экскурсию по бумажной фабрике.

Дети узнали, что в старину такие фабрики назывались бумажными мельницами, и что профессия «старьевщик» служила не только ресурсосбережению, но и помогала появляться новым книгам. Кроме того, дети познакомились с профессией «черпальщик» и выяснили, что качество изготовления бумаги в старину зависело в первую очередь от этого специалиста.

Также дети узнали, какие книги рассказывают об истории книгопечатания, смогли как следует разглядеть папирус и бумагу из конопли, и подержали в руках 200-летнюю книгу, изготовленную изо льна способом Верже. Читатели библиотеки «Радуга» увидели процесс изготовления крафтовой бумаги, а потом смогли создать из неё собственные поделки на память об этой встрече.