Культура

Творческая встреча «Слово о любви» пройдет в Пскове

Псковский поэтический клуб «Зеркало» приглашает всех желающих на творческий день «Слово о любви» 11 февраля. Гостями и участниками встречи станут молодые поэты и музыканты города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

На встрече прозвучит обзор книг из фонда областной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова, состоится мастер-класс по художественному коллажу от креативного центра «Cultura Place», пройдет музыкальный вечер. Участниками поэтического клуба «Зеркало» станут молодые псковские поэты Катерина Семенова и Даниил Михайлов.

Участие бесплатное, места ограничены, регистрация обязательна. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Заседание клуба пройдет в кофейне «Coffee zone» по адресу: город Псков, улица Ленина, дом 11/4.