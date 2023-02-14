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Культура

145 лет со дня рождения русского художника Сергея Чехонина исполняется 14 февраля

14.02.2023 11:30|ПсковКомментариев: 0

145 лет со дня рождения русского художника, графика, портретного миниатюриста, мастера прикладного искусства, члена художественного объединения «Мир искусства» Сергея Чехонина, чьи две живописные работы являются неотъемлемой частью постоянной экспозиции Картинной галереи в Пскове, исполняется 14 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Любой любитель искусства, посетивший музей, не может пройти мимо этих ярких, солнечных и изысканных работ, отличающихся неповторимым стилем и исполнением.

Чехонин родился в семье машиниста Николаевской железной дороги, на станции Чудово Новгородской губернии. С пятнадцати лет он стал самостоятельно зарабатывать на жизнь: работал конторщиком, чертёжником, кассиром на пароходной станции. В 1896 году он приехал в Санкт-Петербург, где занимался в Рисовальной школе М. К. Тенишевой. Кроме того, Чехонин основательно изучал искусство керамики и начал свой творческий путь именно как художник-керамист в Абрамцевской мастерской Мамонтова, успев поучаствовать в украшении многих крупных сооружений начала XX века, таких как гостиница «Метрополь» в Москве. Он также занимался росписью по фарфору, освоил финифть, оформление интерьеров и другие декоративные ремёсла.

Вскоре после Первой русской революции 1905 года Чехонин обратился к графике. Сперва он сотрудничал как карикатурист в сатирических журналах, потом занялся оформлением книг, созданием экслибрисов. Это принесло ему значительный успех: в 1910-х годах Чехонин оказался одним из тех мастеров, творчество которых определяло высокий уровень русского книжного искусства. Безупречно владевший шрифтом и орнаментом, Чехонин, принадлежал к «младшему поколению» членов «Мира искусства», поднявшему книжную графику на новый уровень. В 1914—1917 годах заведовал финифтяной школой в Ростове, мастерской по изготовлению старинной мебели в Ефремове Тульской губернии. Исполнял майоликовые панно в и Петербурге.

Продолжая работать в области книжной графики, Чехонин сотрудничает со многими петербургскими журналами.

После революции 1917 года творческая жизнь Чехонина стала ещё более насыщенной. Он занимается общественной деятельностью, служит художественным руководителем Государственного фарфорового завода в Петрограде и Ленинграде в 1918-1927 годах. В это время он участвует в оформлении уличных празднеств и театральных зрелищ, исполняет проект Государственного герба РСФСР, агитационные плакаты, эскизы денежных купюр, серебряных монет, а также печати Совнаркома. Создаёт графические работы для журналов, сотрудничает с различными издательствами, пишет портреты композиторов для обложек серии монографий «Жизнь замечательных людей», оформляет книги.

В 1923 году на Государственном Фарфоровом заводе проводился конкурс рисунков изделий, посвящённых 5-летию Красной Армии. Первый приз получил С. В. Чехонин.

В 1920-е годы художник активно участвует в художественных выставках в Европе. На Международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности в Париже в 1925 году Чехонин был награждён двумя золотыми медалями. В эти годы он продолжает работать и как театральный художник.

Собственный же стиль творчества, который по-прежнему играл в его жизни главную роль, художник заметно изменил, привнёс в него динамичность и взволнованность. Этот новый стиль, который А. М. Эфрос назвал «советским ампиром», Чехонин использовал во всём, что делал: в книжной и промышленной графике, эмблематике, росписях по фарфору.

В 1928 году Чехонин покинул СССР, эмигрировав в Париж для подготовки выставки фарфора и плакатов советских художников и в Советский Союз уже не вернулся. После этого он жил во Франции и в Германии. В 1928 и 1929 годах в Париже проходят его персональные выставки. Чехонин участвовал также в международных выставках русского искусства. где демонстрировал фарфор, станковую живопись, театральные эскизы, предметы декоративно-прикладного искусства.

Художник сотрудничал с французскими издательствами, с журналом «Vogue». Работал как сценограф для театра. В Парижском Лувре хранится портрет Максима Горького, созданный Чехониным.

В эти годы Чехонин сумел изобрести совершенно оригинальный способ многоцветной печати по ткани. Скончался мастер 23 февраля 1936 года в Германии на пятьдесят восьмом году жизни.

Работы Чехонина выставлены во многих музеях бывшего СССР.

Псковский музей-заповедник обладает двумя фарфоровыми чайными парами (чашки с блюдцами) из чехонинского сервиза «Голубая роза». Сервиз был создан на Ленинградском фарфоровом заводе в 1937 г. и в настоящее время является большой редкостью. Одна чашка цилиндрическая, другая же имеет полусферическую форму на высоком поддоне. В изысканной росписи гармонично взаимодействуют образы мистической голубой розы, нежных розовых цветов и темных листьев.

 

В фонде фарфора музея хранится, созданная в 1919 году сахарница с крышкой. Автором формы сахарницы был С.В. Чехонин. Расписал же сахарницу другой знаменитый художник П.В. Кузнецов.

Портрет-миниатюра В.И. Ленина создан Чехониным на костяной пластине. На ней черный силуэт вождя мирового пролетариата в овале обрамлен изящным цветочным орнаментом. Цветовое решение построено на взаимодействии черного и белого. Виртуозное владение композицией и линией отличительная черта, свойственная этому художнику

В 1921 году из Петроградского музейного фонда в Псковский музей поступили две работы С.В. Чехонина, которые ныне украшают Картинную галерею. Одна из которых – это Портрет жены художника или так называемый Портрет Л.С.В. В свободной изысканной манере, приближающей творчество Чехонина к импрессионизму изображена Лидия Вычегжанина-Чехонина (1880-е–1960), которая известна как художник театра. Лидия Семеновна занималась росписью агитационного фарфора по эскизам мужа. Мастер неоднократно писал свою супругу. Портретные миниатюры с ее изображением хранятся в Государственном Русском музея (Санкт-Петербург). А несколько книжных экслибрисов с ее профилем хранят музеи ГМИИ им. А.С. Пушкина (Москва) и Музей-заповедник «Петергоф» (Санкт-Петербург). Рисунки с ее портретами часто встречаются на международных художественных аукционах.

Портрет жены художника из Псковского собрания написан в 1915 году в свободной манере и лишен конкретики. Фон абстрактно оранжево-желт. И, на этом фоне, виден силуэт сидящей за столом молодой женщины. Слева от нее стоит стеклянный сосуд с васильками. Одной рукой женщина прикасается к цветам, другая лежит на столе. Образ, созданный художником загадочен, лиричен, утончен и тем близок эстетике «серебряного века».

Празднично наряден другой натюрморт «Васильки» 1916 года. На золотисто-желтом фоне на столе и в окружении светлой материи в центре композиции ярко-синий с золотой роспись фарфоровый чайник с букетом васильков. Справа от него небольшая белая с позолотой фарфоровая ваза с кленовым листом и темный сосуд с лавровой ветвью.

Небрежно брошена на стол соломенная шляпка, украшенная лентой с цветочным орнаментом, зелеными травами и крупной розой. Ближе к зрителю стоит гипсовый слепок античного бюста Афродиты. Композиция столь удачно скомпонована, что все многообразие предметов и растений создает ощущение мажорности, изящества и артистичности. Эта работа и по праву считается одним из главных экспонатов музея и одним из лучших произведений Сергея Чехонина.

Она же украсила обложку каталога Картинной галереи, подготовленного сотрудниками Художественного отдела музея и изданного к открытию обновленной Картинной галереи в 2022 году.

Автор статьи: Проценко М.В., старший научный сотрудник художественного отдела, хранитель экспозиции Картинной галереи

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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