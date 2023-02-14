Культура

Псковский музей-заповедник получил в дар редкие документы

Семья Генераловых передала псковским музейщикам редкую подшивку журналов «Русь» 1904-1905 годов, в которых публиковалась иллюстрированная хроника русско-японской войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

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Генералова рассказала, что старинную книгу в кожаном переплете обнаружил ее муж в одном из домов Нового Изборска во время переезда друзей. Подшивка документов, по счастливому стечению обстоятельств, оказалась в собственности супругов, которые решили передать ее в музей. Ирина Генералова рассказала, что такая мысль пришла осознанно, так как они с мужем посчитали неправильным хранить реликвию дома.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника горячо поблагодарила Ирину Генералову за подарок и внимательное отношение к старинным вещам. Светлана Мельникова отметила, что именно с таких случайных подарков часто начинают развиваться интересные истории, связанные с известными именами.

«Это удивительный подарок: он имеет потрясающий иллюстративный материал необыкновенного качества и подробную хронологию событий русско-японской войны. Книга требует серьезной реставрации, которую мы обязательно проведем. Но я убеждена, что тщательное изучение документов может привести нас к новым открытиям и удивительным встречам. Например, с потомками тех людей, которые изображены на подаренных нам фотографиях», - рассказала Светлана Мельникова.

Начальник отдела книжных фондов и письменных источников Наталья Родникова надеется, что изучение книги поможет отыскать информацию, связанную с именем генерала Алексея Куропаткина, участника русско-японской войны. Его родовое поместье располагалось на Псковщине. А в музее-заповеднике хранится часть библиотеки и портрет, выполненный Ильей Репиным в 1903 году.