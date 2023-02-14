Культура

Романтический маршрут разработали сотрудники Псковского музея-заповедника

Сотрудники Псковского музея-заповедника разработали романтический маршрут, который впервые опробовали в рамках музейной акции «Влюбленные в искусство». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Начало маршрута – в музее Спегальского, который, фактически, стал памятником высокой любви истинного псковича Юрия и его второй половины Ольги Аршакуни. Далее экскурсия проходит по улицам древнего города Пскова, соединявшего судьбы самых разных людей. Среди них князья и императоры, ученые и поэты, купцы и военные.

«Мы никогда мы не касались сюжетов, связанных с личностью людей. Мы делали акценты на историю, но эту историю творили люди. И между этими людьми существовали и личные отношения. И именно связям людей с Псковом, их историям любви в разные периоды времени и посвящена эта экскурсия», – рассказала начальник методического отдела Светлана Хащенко.

Первой и самой известной парой молодого Русского государства стали князь Игорь и юная псковичка Ольга. Рассказ об их любви будет сопровождаться образами Пскова того времени. История князя Довмонта и его жены Марии – внучки Александра Невского как образец счастливого брака, почетного и выгодного со всех сторон. По сути, его можно назвать псковским «аналогом» Ромео и Джульетты, Петра и Февронии. Романтический рассказ не мыслим без участия в нем Александра Пушкина и разладившейся женитьбе поэта по причине его легкомысленной задержки в Пскове. Александр и Любовь Блок, Иосиф Бродский и Марина Басманова – все они стали героями удивительной и романтичной прогулки по городу.

С марта этого года в Псковском музее-заповеднике планируется сделать экскурсию «Он, она и Псков» постоянной, чтобы дать возможность не только гостям города, но и его жителям узнать подробности красивых и поучительных историй любви. А также представить, каким виделся Псков влюбленным парам в разные периоды его существования.