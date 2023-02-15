Культура

Активисты пытаются спасти от забвения и уничтожения имение Щиглицы в Псковском районе

Первая встреча из серии информационных мероприятий, посвященных истории дворянского рода Пальчиковых прошла в Псковской областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 15 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель ТОС «Щиглицы».

Фото здесь и далее: ТОС «Щиглицы»

На мероприятии рассказали о представителях дворянского рода Пальчиковых и их потомках, живших в имении Щиглицы Псковского уезда в период XVIII-XIX веков, их роли в развитии родной земли и тесной связи с историей российского государства.

Активные жители деревни Щиглицы стараются вернуть из забвения усадебный парк и спасти от уничтожения органами местного самоуправления здания усадьбы. Уже прошло два судебных заседания, в результате которых администрации сельского поселения в признании здания аварийным и подлежащим сносу было отказано. На конец февраля назначено третье рассмотрение в третьем кассационном суде Санкт-Петербурга, где, как полагают активисты, решение предыдущих инстанций останется без изменения.

В дальнейшем запланировано проведение выставки «Псковское дворянство. Усадьба имения Пальчиковых в Щиглицах» и «Музыкальный вечер в Усадебном парке имения Щиглицы. 200 лет спустя….».

«Композиционную основу усадьбы составляли парк и господский дом со службами, расположенные на пересечении осей подъездной дороги и береговой линии, рядом с ними - регулярный парк с верхним садом и пейзажная часть с нижним плодовым садом. Композиционная особенность усадьбы - террасированная организация береговой линии и широкие панорамы водных поверхностей», – отметили докладчики.

До нашего времени сохранились в регулярной части более половины насаждений: липы, клены, вязы, посаженные в виде периметральных аллей, остатки плодового сада. На месте пейзажного парка, который занимал южный, более пологий левый береговой склон реки Каменки, расположился Псковский рыбный завод. Огромный нижний плодовый сад в настоящее время утрачен. На территории стоит дом из бутового камня с метровыми стенами, предположительно постройки начала XIX века.