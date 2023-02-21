Культура

Более двух тысяч человек посетили масленичные гуляния в Изборске

Более двух тысяч человек посетили масленичные гуляния в музее-заповеднике «Изборск» 25 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

«В этот снежный день в Изборске было по-настоящему тепло, душевно, весело и вкусно! Нашу изборскую масленицу посетили более двух тысяч человек - это рекордный показатель за 20 лет проведения праздника», - отметили в музее.

На Масленице в Изборске псковичи и гости региона приняли участие в фольклорной программе «Родные сказки», где узнали о традициях празднования Масленицы в XIX веке и смогли послушать старинные псковские сказки. Также многие гости музея посетили тематические мастер-классы, на которых изготовили куклу-маслёнку и традиционные сувениры.

После культурной программы все желающие смогли отведать знаменитых изборских блинов с душистым чаем, узнать особенности средневековой кухни, попробовав пшеную кашу с тыквой, поиграть в весёлые игры в Изборской крепости и сделать интересные фотографии в музейном фотоателье.

Также гости музея-заповедника смогли попробовать национальные блюда сетоской кухни, покататься на лошадях, поиграть вместе со своими детьми в различные старинные игры и поразгадывать загадки. Закончилось празднование в «Нескучном садике». Послушав концерт ансамбля «Сказ» и посмотрев выступление членов коллектива, гости сожгли чучело Масленицы, окончательно попрощавшись с зимой.