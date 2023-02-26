Псковский музей-заповедник предупредил посетителей о санитарных днях

Санитарные дни пройдут на объектах Псковского музея-заповедника 27 февраля - 1 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
Фото: Псковский музей-заповедник
27 февраля (понедельник) – санитарный день на следующих объектах музея:
- Двор Постникова;
- Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).
28 февраля (вторник) – санитарный день на следующих объектах музея:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Приказная палата Псковского кремля;
- Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
- Музей-квартира В.И. Ленина;
- Музей истории города Печоры;
- Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С.В. Ковалевской.
1 марта (среда) – санитарный день в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).