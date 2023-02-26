Культура

Более 1800 человек принял Псковский музей за масленичную неделю

Масленичная неделя в Псковском музее-заповеднике и его филиалах выдалась морозная, но активная. Всего в гуляньях, программах и мастер-классах, приуроченных к Масленице, приняли участие более 1800 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Начали встречать весну 19 февраля в Палатах у Сокольей башни песнями, хороводами, традиционными играми и забавами на областном фестивале «Масленичный разгуляй». В течение всей недели в Поганкиных палатах проходила интерактивная программа «Широкая масленица», участники которой мастерили масленичные чучелки, знакомились с рецептами традиционной псковской кухни и проникались народным фольклором.

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В музее-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова в Вечаше ощущение сказки царило всю масленичную неделю: на театрализованной интерактивной программе «Масленица в царстве Царя Берендея» ее участники перетягивали канат, залезали на ледяной столб, с ветерком катались на санях и, конечно, лакомились блинами и домашним вареньем.

В музее-усадьбе М.П. Мусоргского тоже не обошлось без масленичных программ. Развлечения были самые разнообразные: от традиционных народных танцев до сжигания чучела, которому участники предварительно поведали свои обиды и печали.