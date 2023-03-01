Культура

Семьи военнослужащих посетили Псковский музей-заповедник

Несколько объектов Псковского музея-заповедника посетили сегодня семьи граждан-участников специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Программа посещения была крайне разнообразной. Гости побывали на интерактивном занятии в Поганкиных палатах, на экскурсии в Псковском кремле и на мастер-классе во Дворе Постникова», - рассказали в музее.

Интерактивная программа «Средневековая модница», участниками которой гости стали в Поганкиных палатах, была посвящена истории древнерусского костюма, украшений и ремесла. Музейщики познакомили гостей с нарядами средневековых горожан, рассказали о нюансах обработки и крашения тканей в средние века, раскрыли несколько древних секретов красоты. Закончилась программа небольшим мастер-классом по ткачеству на бердо.

Второй точкой маршрута стал Псковский кремль, где для участников была проведена обзорная экскурсия, в ходе которой они узнали историю строительства Псковской крепости, познакомились с особенностями застройки средневекового Кремля, узнали об уникальности Довмонтова города, а также поднялись на смотровую площадку Власьевской башни.

Заключительной локацией стал Двор Постникова, где гостям провели культурно-образовательную программу «Изразца ковер цветной», посвященную истории развития изразцового искусства на Руси. Программа проводилась в пространстве выставки «Зеркало псковской печи», на которой представлено множество примеров изразцового искусства Псковщины различных эпох и тематик: мифические существа, диковинные животные, звездные созвездия.

После информативной части гостей ждал мастер-класс по росписи псковского печного изразца.