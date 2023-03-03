Культура

Два деятеля культуры в Пскове получат благодарности от городской Думы

Два деятеля культуры в Пскове получат благодарности от городской Думы. Об этом с очередной сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 3 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутаты согласовали награждение благодарственными письмами Псковской городской Думы преподавателя детской музыкальной школы №5 Наталии Симаевой и заместителя начальника управления культуры администрации Пскова Дарьи Алейниковой.

Про заслуги деятелей культуры на сессии рассказал исполняющий обязанности заместителя главы города Пскова Алексей Несмашный.

Наталия Симаева активно проводит методическую работу, составляет учебно-методические комплексы по творческим дисциплинам, образовательные программы в области музыкального искусства, участвует в конкурсах. Кроме того, со своими учениками педагог участвует в проведении музыкальных гостиных, школьных концертов, сотрудничает с коллегами в ансамблевом музицировании. Наталию Симаеву награждали почетной грамотой и благодарственным письмом главы города Пскова.

Дарья Алейникова работает заместителем начальника управления культуры администрации Пскова с 2011 года. Разрабатывает и курирует муниципальные программы сферы культуры и нормативно-правовые акты управления культуры города, успешно ведет организацию общегородских, общегосударственных, международных мероприятий управления и подведомственных учреждений. Неоднократно была награждена почетными грамотами и благодарственными письмами областного и муниципального уровня.