Культура

Краеведческий квест по роману «Два капитана» пройдет в Пскове

Краеведческий квест «Город Энск», посвящённый известному роману Вениамина Каверина «Два капитана», пройдет в Пскове 10 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре, принять участие в квесте могут люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Фото: Псковский городской молодежный центр

«Ни у кого нет сомнения в том, что под Энском в известном романе "Два капитана" описывается Псков, но названия городских топонимов автор изменил на другие, выдуманные. С помощью старинной карты, интернета, эрудиции и подсказок ведущей участникам предстоит угадать эти названия в реальном Пскове», - рассказали организаторы.

Старт мероприятия назначен в 16:00 у отеля «Покровский» (улица Кузнецкая, 2). После завершения квеста организуют чаепитие в молодёжном центре.

Для того, чтобы записаться на мероприятие, необходимо написать в сообщения группы «Духовно-нравственного направления» следующую информацию: ФИО, возраст и сколько человек в команде (от 3 до 5 человек).

Игра командная, поэтому если кто-то один, но очень хочет поучаствовать в квесте, то записаться тоже стоит – организаторы сформируют команду сами, уточнили в центре.