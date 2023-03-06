Культура

Выставка «Архитектурные увражи» продолжает работать в Пскове

Выставка Александра Головинского «Архитектурные увражи» продолжает работу в Псковской областной библиотеке имени Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной универсальной научной библиотеке.

В экспозицию вошли графические произведения разных лет, посвященные в большинстве русскому зодчеству. Термин «увраж» можно понимать по-разному: в значении фолианта, то есть как старинную книгу большого формата, украшенную гравюрами, или же в значении труда, работы, произведения. В любой трактовке это слово верно характеризует выставку.

«Исполненные в технике офорта, цветной линогравюры, маркерами, тушью, рапидографом, изображения посвящены архитектуре или среде, которую она формирует. Это очень точное в общей композиции и деталях воспроизведение зданий русского севера, юга и двух мегаполисов, лежащих между первым и вторым направлениями. Представляющие целостное произведение сами по себе, все эти листы, однако, складываются в масштабную картину построенного одними людьми, и увиденного другими. Как зодчие используют прочный материал для строительства, так и Александр уверенными линиями и штрихами воспроизводит, будто "ощупывает" здания и окружающее их пространство», – рассказали о выставке в библиотеке.

Также на выставке можно увидеть несколько графических работ Илсии Головинской, супруги Александра Головинского. Она - член Творческого союза художников России, профессиональный художник и педагог. Ее творчество охватывает разные техники: графику, текстиль, полимерную глину и другие.

Выставка организована в фойе третьего этажа библиотеки, она работает до 6 апреля.