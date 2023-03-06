Культура

Выставка «дамских штучек» открылась в Пскове

Открытие выставки «Cherchez la femme» или дамские штучки конца ХIX – первой половины ХХ века», приуроченной к Международному женскому дню, состоялось во Дворе Постникова в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Выставка позволяет заглянуть в мир будуаров прекрасных дам и увидеть милые сердцу вещицы конца ХIX – первой половины ХХ века.

На открытии присутствовали генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, заместитель генерального директора по научной работе Эльвира Королева, авторы и кураторы выставки – хранители музейных фондов Светлана Дерягина и Наталья Фомина, а также друзья, партнеры и сотрудники музея-заповедника, которые принимали участие в создании выставки. Открытие было проведено в партнерстве с молодежной организацией «Вечевой Орден».

«Эта выставка для меня имеет колоссальное значение в том плане, что мы сейчас переживаем замечательный период хорошего музейного строительства. И то, что инициаторами этой выставки стали наши фондовики, меня очень радует. Это показывает, что музей крепнет. Важно, что большинство из представленных на выставке предметов впервые покинули фонды музея, так что это невероятно счастливая возможность увидеть эти вещи, пока они вновь не вернулись в музейные коллекции», – отметила Светлана Мельникова.

В выставочном пространстве демонстрируются сумочки из гобелена, расшитые бисером; лайковые и шелковые перчатки, китайский зонтик, веера, являющиеся орудием женского кокетства; шали и воротнички; перламутровые и малахитовые шкатулки для украшений, флаконы для духов, антикварные щипцы для завивки волос и многое другое. Предметы сопровождаются женскими портретами XIX и XX веков из собрания Псковского музея-заповедника.

«Мы хотели через какие-то аксессуары, мебель, картины и прочие элементы показать и передать ту атмосферу, в которой жила женщина в конце ХIX – начале ХХ века. Главной задумкой было добиться того, чтобы придя на нашу выставку, вы как бы попадали в женскую комнату того времени, хозяйка которой будто только что отошла и вот-вот вернется», – рассказала Наталья Фомина.

Свыше двухсот экспонатов из коллекции Псковского музея-заповедника, отражающих различные сферы женского быта, представлены в двух экспозиционных залах старинных купеческих палат. В первом зале можно познакомиться с ювелирными украшениями и аксессуарами из драгоценных металлов. Второй зал демонстрирует городскую женскую одежду, обувь, модные аксессуары и детали интерьера конца XIX – первой половины XX века: старинный граммофон, скульптуры, статуэтки, которыми украшали комоды, этажерки и столики.

Выставка будет работать с 8 марта до 4 июня во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2).