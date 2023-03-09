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Культура

Научная конференция в честь 80-летия освобождения Великих Лук пройдет 13 апреля

09.03.2023 15:34|ПсковКомментариев: 0

Научно-практическая конференция «На каждом метре в городе моем поставить можно памятники славы» состоится в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил член Совета Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

Организаторами выступают Великолукское городское краеведческое общество, общественный совет по вопросам историко-культурного наследия Великих Лук, Центральная городская библиотека имени М. И. Семевского при поддержке комитета культуры администрации города.

Конференция посвящена 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию освобождения Великих Лук, 80-летию подвига Александра Матросова, 15-летию присвоения Великим Лукам почетного звания РФ «Город воинской славы». 

Она пройдет 13 апреля в городе Великие Луки в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского.

Цель конференции – рассмотреть малоизвестные страницы военной истории Великих Лук и Псковского края в годы Великой Отечественной войны и другие периоды истории, героические примеры ратного служения Отечеству, а также обменяться опытом практической работы в области сохранения исторической памяти и военно-патриотического воспитания. 

Основные направления работы конференции:

  • Малоизвестные страницы военной истории Великих Лук и Псковского края в годы Великой Отечественной войны и другие периоды истории.
  • Герои и подвиги прошлого и настоящего.
  • Проблемы сохранения исторической памяти (поисковое движение, уход за памятниками воинской славы, увековечивание имен и событий).
  • Военно-патриотическое воспитание в деятельности учреждений образования и культуры: традиции и инновации.

К участию в конференции приглашаются ученые, краеведы, преподаватели образовательных учреждений, специалисты учреждений культуры, музейного, архивного и библиотечного дела, представители государственных, муниципальных, ветеранских, патриотических и других общественных организаций, СМИ.

Теги: #великие луки #история #конференция
Источник: Псковская Лента Новостей
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