Культура

Новый проект «Бумага» запустил Псковский совет молодых литераторов

Новый проект «Бумага» запустил Псковский совет молодых литераторов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении.

Проект создан для всех, кто готов исполнять свои и чужие стихи со сцены. Условия участия следующие:

готовность делиться своим творчеством,

проживание в Псковской области,

возраст до 35.

Письма с рассказом о себе и коротким аудио или видео с прочтением стихотворения можно прислать на почту: sml.pskov@ya.ru с пометкой «Бумага». Также можно отправлять видео и аудио в сообщения группы в социальной сети «ВКонтакте». Прием заявок продлится до 21 марта.

«Мы любим рассказывать об интересных мероприятиях. А еще больше - о наших друзьях и партнерах. Первый большой концерт Псковского СМЛ пройдет в "Доме культуры". Когда наши бабушки и дедушки были молодыми, поэты тоже приезжали в ДК. Времена меняются, традиции остаются. Но в этот раз мы услышим что-то нестандартное. Стихи наших авторов будут звучать под техно-сет!» - рассказали организаторы.

Концерт состоится 26 марта в 18:00 в баре «Дом культуры».