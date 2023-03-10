Культура

Шесть проектов от Псковской области стали победителями конкурса Фонда культурных инициатив

Шесть проектов от Псковской области стали первыми победителями конкурса Фонда культурных инициатив в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Названы победители первого конкурса президентского Фонда культурных инициатив (ПФКИ) 2023 года. Среди них — шесть проектов, подготовленных участниками из Псковской области. Призовой фонд региона на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий составил более 27 млн рублей.

Самый крупный федеральный грант — более 17 млн рублей — получит благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной Княгини Ольги» на проведение Дней пушкинской поэзии и русской культуры. На несколько дней родовое имение Пушкина в селе Михайловское вновь станет центром русской культуры. Напомним, в прошлом году фестиваль посетило рекордное количество зрителей — 48 тысяч человек.

Федеральную поддержку в размере более 2 млн рублей получат АНО «Музыкально-культурный центр "Голоса Родины"» на развитие и популяризация детского хорового пения в Пскове, Псковское региональное отделение Союза писателей России на реализацию проекта «Позывной — Россия!» и благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город» на проведение 10-го международного фотофестиваля мультимедийных инсталляций «Цвет белой стены».

Гдовская средняя общеобразовательная школа за счет выигранных средств в размере около 1,4 млн сможет создать в школьном музее на основе проектно-исследовательских краеведческих материалов интерактивный альбом. Проект называется «Искать. Сохранять. Любить».

Еще порядка 500 тысяч рублей получит Молодежный центр города Пскова на проведение конкурса среди молодых поэтов, чтецов, писателей малых жанров и иллюстраторов «Чернильница».

В общей сложности по итогам конкурса грантовую поддержку получит более 880 творческих проектов из 83 регионов страны. Общая сумма поддержки составила свыше 3,6 млрд рублей.

Всего за время своей работы — с июня 2021 года — президентский Фонд культурных инициатив провел восемь конкурсов. В информационной системе фонда зарегистрировались свыше ста тысяч проектных команд. По результатам всех отборов поддержаны более 4,9 тыс. проектов в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий на общую сумму более 15,5 млрд рублей.