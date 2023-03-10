Культура

Флигель усадьбы Ганнибалов в Петровском планируют отремонтировать до 31 октября

Ремонтные и реставрационные работы объекта культурного наследия «Усадьба Ганнибалов» («Флигель А. П. Ганнибала», 1740-е годы, конец XVIII-начало XIX века), расположенного деревне Петровское Пушкиногорского района, заказал мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Михайловское». Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Фото: Единая информационная система в сфере закупок

В описании объекта закупки указано, что необходимо выполнить реставрацию, консервацию и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки, архитектурно-лепного декора, металлических конструкций и деталей, деревянных конструкций и деталей, оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем, конструкций и деталей из естественного и искусственного камней; ремонт и приспособление объектов культурного наследия.

Минимальный срок предоставления гарантии качества работ с момента их сдачи – 5 лет, при условии соблюдения правил и норм эксплуатации объекта.

Также отмечается, что объект является действующим музеем и расположен на территории объекта культурного наследия федерального значения. Территория парка и музей эксплуатируются.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 млн 468 тысяч 72 рубля. Источник финансирования – средства бюджетных учреждений.

Работы необходимо завершить до 31 октября 2023 года (включительно). Подрядную организацию определят в ходе электронного аукциона 21 марта.