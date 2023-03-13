Культура

День открытых дверей пройдет в псковском колледже искусств 15 марта

Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова приглашает учащихся старших классов общеобразовательных школ, детских школ искусств, музыкальных и художественных школ на День открытых дверей, который состоится 15 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе колледжа.

В программе Дня открытых дверей:

14.00 - 15.00 – знакомство с общежитием колледжа (улица Труда, 51);

15.00 - 17.00 – индивидуальные консультации и беседы с преподавателями всех специальностей колледжа, посещение выставки лучших дипломных фоторабот;

17.00 - концерт «На сиреневой луне», в котором прозвучат песни из репертуара Леонида Агутина и Анжелики Варум.

В рамках Дня открытых дверей школьники могут протестировать свои способности для занятий творческими профессиями, узнать о всех предлагаемых направлениях обучения в колледже, познакомиться с приемными требованиями, условиями и сроками подачи документов в приемную комиссию.

День открытых дверей пройдет 15 марта с 15.00 до 18.00 по адресу: город Псков, улица Воеводы Шуйского, 2.