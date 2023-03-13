День открытых дверей пройдет в псковском колледже искусств 15 марта

Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова приглашает учащихся старших классов общеобразовательных школ, детских школ искусств, музыкальных и художественных школ на День открытых дверей, который состоится 15 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе колледжа.
В программе Дня открытых дверей:
В рамках Дня открытых дверей школьники могут протестировать свои способности для занятий творческими профессиями, узнать о всех предлагаемых направлениях обучения в колледже, познакомиться с приемными требованиями, условиями и сроками подачи документов в приемную комиссию.
День открытых дверей пройдет 15 марта с 15.00 до 18.00 по адресу: город Псков, улица Воеводы Шуйского, 2.