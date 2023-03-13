Культура

«Пиковую даму» в прочтении выдающегося отечественного графика представляет «Михайловское»

Сегодня, 13 марта, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» напоминает о памятной дате: в этот же день в 1834 году во втором томе «Библиотеки для чтения» увидело свет одно из самых загадочных произведений русской литературы — пушкинская «Пиковая дама». По такому случаю музей представляет подписчикам и посетителям своего официального сообщества в социальной сети «ВКонтакте» одну из своих наиболее интересных коллекций — иллюстрации выдающегося русского художника, книжного графика Юрия Игнатьева.

Здесь и далее иллюстрации Юрия Игнатьева к «Пиковой даме» из фондов музея-заповедника

В музее напомнили, что пушкинская «фантасмагория» всегда пользовалась большим успехом: как сегодня, так и в 1830-х. В дневнике Пушкин писал: «Моя «Пиковая дама» в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семёрку и туза…». И ещё: «При дворе нашли сходство между старой Графиней и кн. Н.П. и, кажется, не сердятся». Образ старухи, обладательницы мистической тайны трёх карт, у современников поэта вызывал совершенно конкретные ассоциации: речь шла о княгине Наталье Петровне Голицыной, «фрейлине при дворе четырёх императоров». А загадочный эпиграф: «Пиковая дама означает тайную недоброжелательность», — только подогревал любопытство.

В музее также отметили, что многие из иллюстраций Юрия Игнатьева к повести — несомненная удача художника, в чьём творчестве пушкинская тема занимает особое место. Музейщики «Михайловского» гордятся своим собранием работ петербургского графика, где, кроме иллюстраций к «Пиковой..» есть и «Дубровский», и полный «Евгений Онегин», etc. В том или ином составе эти листы не один раз представляли музей и, шире, российскую школу иллюстрации на выставках «в реале» — как в Псковской области (Пушкинские Горы, Псков, Великие Луки, Опочка, Гдов), так и за пределами региона.

В заповеднике при этом подчёркивают, что цифровые, подобные сегодняшней, экспозиции, при всей их внешней скромности, также весьма и весьма значимы: «Это самый простой и в то же время действенный способ показать большому количеству людей вещи из музейного собрания; возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в выставочных залах «Михайловского» и без «посредства» электронных средств коммуникации».