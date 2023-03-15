Культура

Тематическая экскурсия по выставке «дамских штучек» пройдет в Пскове

Тематическая экскурсия по выставке «"Cherchez la femme" или дамские штучки конца ХIX – первой половины ХХ века», посвященной предметам женского гардероба и быта, состоится во Дворе Постникова 19 марта в 13:00. Участники экскурсии узнают о различных элементах дамской жизни того периода. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Видео: Псковский музей-заповедник

Экскурсовод познакомит посетителей с предметами из коллекции Псковского музея-заповедника, среди которых: сумочки из гобелена, расшитые бисером, лайковые и шелковые перчатки, китайский зонтик, веера, шали и воротнички, перламутровые и малахитовые шкатулки для украшений, флаконы для духов, антикварные щипцы для завивки волос и многое другое.

В двух экспозиционных залах старинных купеческих палат представлено свыше двухсот предметов из коллекции Псковского музея-заповедника, отражающих различные сферы женского быта. Экспозиция дополнена предметами интерьера конца XIX – первой половины XX века и женскими портретами того периода из собрания музея.

Место сбора группы: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2).

Стоимость: 200 руб./чел. – взрослые, 150 руб./чел. – школьники, студенты. Доступна оплата по Пушкинской карте. Количество мест ограничено. Запись по телефону: +78112292259.