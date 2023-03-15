Культура

Об открытии Льняной биржи в Пскове более ста лет назад рассказали архивисты

Об открытии Льняной биржи в Пскове в 1908 году рассказал Государственный архив Псковской области в своем Telegram-канале «Архивный документ».

Фото: Государственный архив Псковской области

«Заговорили о необходимости создания биржи за несколько лет до этого. Причиной послужили многочисленные ограничения со стороны иностранных компаний. Получалось, что именно они диктовали условия для рынка сбыта: требования к качеству льна, ценам на него, логистике поставок. Псковичи не захотели с этим мириться», – отметили архивисты.

Земская управа вышла с ходатайством об открытии биржи, предложение получило поддержку Министерства торговли и промышленности. Высочайшим указом государя от 11 апреля 1908 года было получено разрешение на устройство Псковской льняной биржи.

«Биржа эта, как гласит первый параграф утвержденного устава, "есть сборное место для взаимных сношений и сделок по всем отраслям сельского хозяйства, и имеет целью облегчение таких сделок и сношений, упорядочение местной торговли, а равно получение необходимых по части торговли и промышленности сведений". Устройство биржи задумано в целях объединения лиц, причастных к местной льняной промышленности», - писал Вестник Псковского губернского земства в 1908 году.

Там же отмечается, что объединение местных льноводов и льноторговцев, необходимое для дальнейшего развития местной льнопромышленности, является делом неотложным: «За последнее полстолетие лен, увеличивающийся с каждым годом в посеве, все больше и больше становится предметом отпускной торговли».

По инициативе льняной биржи в городах губернии стали регулярно проводить ярмарки. В Вестнике публиковали цены.

Результатом такой работы стало лидерство Псковской губернии по объемам выращиваемого и реализуемого льна.

Биржа перестала существовать в 1917 году.