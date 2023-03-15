Культура

Выставка «Лоскутная история Валентины Гринкевич» открылась в Пскове

Выставка «Лоскутная история Валентины Гринкевич», посвященная дню рождения автора, открылась в псковском Доме ремёсел 15 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Лоскутное шитье – популярный вид творчества, которым увлекаются мастерицы по всему миру. На своей персональной выставке мастер и дизайнер Валентина Гринкевич рассказала о своей истории любви к лоскутному шитью.

На выставке представлены 50 экспонатов. Основу экспозиции составляют яркий домашний текстиль, авторские костюмы и интерьерные панно, выполненные в различных техниках лоскутного шитья.

На открытии выставки Валентина Гринкевич провела для всех желающих мастер-класс «Есенинское одеяло».