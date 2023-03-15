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Выставка «Лоскутная история Валентины Гринкевич» открылась в Пскове

15.03.2023 17:40|ПсковКомментариев: 0

Выставка «Лоскутная история Валентины Гринкевич», посвященная дню рождения автора, открылась в псковском Доме ремёсел 15 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Лоскутное шитье – популярный вид творчества, которым увлекаются мастерицы по всему миру. На своей персональной выставке мастер и дизайнер Валентина Гринкевич рассказала о своей истории любви к лоскутному шитью. 

На выставке представлены 50 экспонатов. Основу экспозиции составляют яркий домашний текстиль, авторские костюмы и интерьерные панно, выполненные в различных техниках лоскутного шитья. 

 

На открытии выставки Валентина Гринкевич провела для всех желающих мастер-класс «Есенинское одеяло».

Теги: #выставка #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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