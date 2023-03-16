Культура

В «Михайловском» задумались о создании музейной парфюмерии

Среди гипотетических проектов Государственного музея-заповедника А.С. .Пушкина «Михайловское» есть и задумка о создании музейной парфюмерии как искусства соревнования человека с природой. Об этом в своём выступлении на проектно-аналитической сессии в рамках Всероссийского проекта «Музейные маршруты России» сегодня рассказал директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич.

Георгий Василевич во время выступления на сессии проекта «Музейные маршруты России» в Вологде

«С одной стороны, у нас есть знакомые профессиональные парфюмеры, которые бывают в Михайловском. С другой стороны, на территории музея-заповедника произрастает более сотни различных цветов и трав, которые, с точки зрения профессионалов, можно использовать для составления ароматов», — отметил Георгий Николаевич. И добавил, что этим музей «…надеется порадовать всех, кто приедет в гости к Пушкину на его 225-летие».

Напомним, что проектно-аналитическая сессия в рамках Всероссийского проекта «Музейные маршруты России» начала работу сегодня в Вологде. Её ключевые темы: «Влияние культурно-туристского проекта “Серебряное ожерелье России“ на развитие регионов Северо-Западного федерального округа», «Этнокультурное наследие как ресурс развития туризма в регионе: музейные практики», «“Русская зима“. Перспективы развития проекта». В сессии участвуют не только представители музейного сообщества и туристической отрасли СЗФО, но и специалисты из других регионов Российской Федерации.