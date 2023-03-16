Культура

Более тысячи «пушкинских» слоганов уже придумали посетители «Михайловского»

Более тысячи «пушкинских» слоганов придумали посетители Государственного музея-заповедника А. С Пушкина «Михайловское», заявил директор учреждения Георгий Василевич в своём выступлении на проектно-аналитической сессии в рамках Всероссийского проекта «Музейные маршруты России», которое проходит сейчас в Вологде. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

Несколько слоганов от посетителей музея в презентации Георгия Василевича для выступления на сессии проекта «Музейные маршруты России»

«В этой игре участвуют многие и многие посетители музея, — рассказал Георгий Василевич. — Они стремятся украсить свои майки и дорожные сумки каким-то значимым сообщением. Важно, что задача каждого из них не столько повторить себя в Пушкине, а попытаться сказать что-то своё — нечто такое, после чего хочется возвращаться в эти места».

В музее, отметил директор учреждения, с интересом следят за этой литературной игрой.

«Как и все, мы стараемся разнообразить свою сувенирную продукцию, привлекая к этому не только музейных специалистов, но и наших посетителей, в первую очередь — профессиональных художников, которые летом приезжают, жить и работать в Пушкиногорье», — добавил Георгий Василевич.

Он резюмировал: более трети туристов, побывавших в «Михайловском», возвращаются в него во второй и в третий раз. Это и радует, и обязывает. Сохранить такую тенденцию можно не только за счёт разнообразия и постоянного обновления так называемой «линейки музейных продуктов» (тематические экскурсии, просветительские и рекреационные программы, организация культурных событий), но и, в первую очередь, вовлекая гостей в повседневную жизнь заповедного места.