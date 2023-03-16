Культура

Студенты-иконописцы из Московской духовной академии приехали на практику в Псков

Студенты иконописной школы при Московской духовной академии прибыли в Псковский музей-заповедник для изучения шедевров древнерусской иконописи из фондов музея. В пространстве экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» будущие иконописцы тщательно исследуют, а затем копируют образы XIV-XVI веков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«История дружеских отношений Псковского музея-заповедника и Московской духовной академии начитывает уже несколько десятилетий. Это не удивительно, ведь в фондах нашего музея находится почти 1200 предметов древнерусской живописи. И совершенно очевидно, что наши сокровища представляют особый интерес для студентов иконописного факультета», – отметил начальник пресс-службы Псковского музея-заповедника Николай Полидовец.

Визит студентов в Псков проходит в рамках учебной практики, которая будет продолжаться в течение месяца. За это время будущие иконописцы смогут подробно изучить особенности псковской школы иконописи и почерпнуть опыт великих мастеров древности, чтобы в дальнейшем применять полученные знания на практике.

«Псковская школа иконописи очень характерна и самобытна по своему письму. Она строится в определенных цветах и оттенках: красных, зеленых и черных. Именно этот характер отличает псковские иконы, – поделился впечатлениями студент 2 курса факультета иконописи Московской духовной академии Даниил Яковлев. – Наибольшие сложности в работе заключаются, наверное, в тонкости графики. Я сейчас пишу образ Иоанна Крестителя XVI века, в котором как раз присутствует очень тонкая графика: власы и личное письмо. Это достаточно сложно, но этим и интересно».

По окончании практики студенты привезут свои иконы обратно в академию, где представят их в качестве зачетных работ. После этого образы отправятся в так называемый изофонд или иконописную библиотеку академии, которая постоянно пополняется за счет практических работ студентов старших курсов. Это делается для того, чтобы впоследствии младшие студенты с их помощью входили в мир иконописи и обучались азам этой тонкой и кропотливой работы.