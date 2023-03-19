Культура

Девятый международный конкурс юных исполнителей стартует в Пскове 24 марта

Девятый международный конкурс юных исполнителей, посвященный М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову, откроется в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

В течение двух дней - 25 и 26 марта - учащиеся детских школ искусств и музыкальных колледжей из России и Белоруссии будут состязаться в четырех номинациях: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, духовые инструменты и академический вокал.

Конкурсные прослушивания пройдут в двух концертных залах музыкального отделения колледжа и в концертном зале детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова. В жюри конкурса – профессора и доценты Санкт-Петербургской и Петрозаводской консерваторий, Российской академии музыки имени Гнесиных, Белорусской академии музыки. Председателем жюри в номинации «Оркестровые инструменты» станет ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, заслуженный артист РФ Алексей Васильев.

Для участия в конкурсе подали более ста заявок. Среди участников – представители Тверской, Ленинградской, Калининградской, Тюменской областей, городов Санкт-Петербурга, Москвы, Минска.

За свою историю конкурс дважды получал поддержку министерства культуры РФ, а в этом году внесен в федеральный перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.