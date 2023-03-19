Культура

Попробовать мучных жаворонков смогут псковичи на «Благовещенских встречах»

«Благовещенские встречи» пройдут в Псковском центре народного творчества 6 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский областной центр народного творчества

В вечерке примут участие фольклорные коллективы города Пскова, а также любители народных традиций. Участники ансамбля «Уграда» расскажут о традициях и обрядах на Благовещение в Псковской области, исполнят весенние песни и заклички. Также в этот вечер прозвучат русские духовные стихи, в том числе произведения, написанные протоиереем, настоятелем храма святого Николая на острове Талабск Николаем Гурьяновым.

Специально к празднику участницы фольклорного ансамбля «Уграда» напекут мучных куликов и жаворонков, которых в старину считали главным средством «закликанья» весны.

«"Птичек" давали детям, которые клали их на возвышенные места, привязывали на нитках или подбрасывали в воздух. При этом дети пели веснянки — обрядовые песни, которые должны были призвать, приблизить весну. Приглашаем всех желающих принять участие в вечерке!» - добавили в центре.

Мероприятие состоится 6 апреля в 18.30. Адрес: улица Некрасова, 10. Вход свободный.