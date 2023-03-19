Культура

Более 20 млн готовы направить на разработку проекта по сохранению пострадавшей при пожаре усадьбы в Любенске

Подрядчика для разработки проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия - музея-усадьбы композитора Н. А. Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района - ищут в Псковской области. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная цена контракта - 20 млн 932 тысячи 404 рубля 27 копеек. Подрядчика определят 10 апреля. Заказчик - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Срок выполнения работ по контракту: не позднее 31 марта 2024 года.

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Напомним, усадьба композитора Н. А. Римского-Корсакова сгорела в деревне Любенск Плюсского района 2 июля 2022 года. Предполагается, что пожар произошел из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня.