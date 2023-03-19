Школьников приглашают провести весенние каникулы в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
«Весенние каникулы – время, когда появляются силы для новых свершений, срочно надо попробовать себя во всем и везде, пока снова не начались школьные будни. Псковский музей-заповедник приглашает организованные группы школьников на захватывающие интерактивные программы и занимательные квесты, которые точно не дадут заскучать», - рассказали в музее.
Получить дополнительную информацию и записаться можно по телефонам: +78112292260; +79113580816.
Что значит быть нарядно одетым? Как выглядели праздничный и повседневный костюмы русского человека лет 100 назад? На занятии постараемся раскрыть тайны русского народного костюма, орнамента, вышивки и цветовой гаммы.
Место встречи: Двор Постникова (улица О. Кошевого, 2).
«Весна-красна! На чем пришла?..» Весенний народный календарь, образы птиц на музейных предметах, заклички, небольшое творческое задание ждёт на интерактивном занятии в музее.
Место встречи: Двор Постникова (улица О. Кошевого, 2).
Устное народное творчество в сочетании с музейными предметами, как проводники в мир русского дома и традиций.
Место встречи: Двор Постникова (улица О. Кошевого, 2).
Двор Постниковых на Запсковье распахивает свои двери! Путешествие-квест по палатам 17 века ивангородских купцов, архитектурные загадки и творческое задание ждут на интерактивной программе в музее.
Место встречи: Двор Постникова (улица О. Кошевого, 2).
Первое знакомство с удивительным миром картин, основными понятиями живописи состоится в обновленных залах здания Художественно-промышленной школы имени Н. Ф. Фан-дер-Флита.
Место встречи: главное здание Псковского музея (улица Некрасова, 7).
Знакомство с бытом воинов Красной армии и советских партизан на примере подлинных предметов, что хранятся в солдатском вещмешке.
Место встречи: главное здание Псковского музея (улица Некрасова, 7).
На занятии речь пойдёт о крепостном зодчестве, истории Псковской крепости, о военных событиях, связанных с Варлаамовской башней - одной из самых больших башен нашей крепости. В ходе небольшой экскурсии мы поднимемся на тридцатиметровую башню и пройдёмся по пряслу стены.
Место встречи: Варлаамовский угол (улица Леона Поземского, 46).
Попробуйте представить себя в роли детектива, провести расследование, искать улики, собирать по крупицам события. Появились проводники времени и перенесли вас в прошлое, где вас нанимают для поиска ответов на загадочное письмо. После кончины купца Постникова его вдова находит завещание и странную записку, полную тайн. В ходе квеста вам предстоит разгадать ребусы, выполнить различные задания и найти то, что спрятано в палатах.
Место встречи: Двор Постникова (улица О. Кошевого, 2).
Вы сможете прогуляться по отреставрированным Поганкиным палатам, попутно разгадывая их загадки в сопровождении музейных работников. Игроки должны найти места, где в свое время был водопровод и другие прелести благоустройства богатого купеческого дома, на всех трех этажах старинных палат, отметить их на картах и получить приз.
Место встречи: Главное здание Псковского музея (улица Некрасова, 7).
Программа знакомит участников с историей создания русской азбуки и обучения грамоте на Руси. Участники попробуют выводить гусиными перьями и чернилами буквы славянской азбуки и русского алфавита, познакомятся с основами арифметики.
Место встречи: Информационный центр Псковского музея (улица Кремль, 4).
На программе «Богатырская застава» в Псковском кремле участники смогут почувствовать себя настоящими воинами и попробовать свои силы в ратном деле. Экипированные деревянными щитами, мечами и копьями поучаствуют в построении «стена щитов». Побывают на выставке «Ратная доблесть эпох», где узнают о снаряжении и вооружении войнов от раннего Средневековья до Нового времени.
Место встречи: Информационный центр Псковского музея (улица Кремль, 4).