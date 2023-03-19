Культура

Школьников приглашают провести весенние каникулы в Псковском музее-заповеднике

Школьников приглашают провести весенние каникулы в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Весенние каникулы – время, когда появляются силы для новых свершений, срочно надо попробовать себя во всем и везде, пока снова не начались школьные будни. Псковский музей-заповедник приглашает организованные группы школьников на захватывающие интерактивные программы и занимательные квесты, которые точно не дадут заскучать», - рассказали в музее.

Во Дворе Постникова школьников ждут программы: «Откроем бабушкин сундук», «День птиц, весны и жаворонков», «В музей за сказкой», «В гости к псковскому купцу», интерактивный квест «Завещание»;

в Поганкиных палатах пройдет уникальный квест «Как это работало?»;

в Картинной галерее - интерактивное занятие «Путешествие по картинной галерее»;

в главном здании музея на экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» можно познакомиться с бытом воинов и партизан на занятии «Солдатский вещмешок»;

посетить Варлаамовский угол и пройтись по пряслу стены можно на интерактивном занятии «Башня, стерегущая город»;

в Кремле ждут яркие программы «Как учили в старину» и «Богатырская застава».

Получить дополнительную информацию и записаться можно по телефонам: +78112292260; +79113580816.

«Откроем бабушкин сундук»

Что значит быть нарядно одетым? Как выглядели праздничный и повседневный костюмы русского человека лет 100 назад? На занятии постараемся раскрыть тайны русского народного костюма, орнамента, вышивки и цветовой гаммы.

Место встречи: Двор Постникова (улица О. Кошевого, 2).

«День птиц, весны и жаворонков»

«Весна-красна! На чем пришла?..» Весенний народный календарь, образы птиц на музейных предметах, заклички, небольшое творческое задание ждёт на интерактивном занятии в музее.

Место встречи: Двор Постникова (улица О. Кошевого, 2).

«В музей за сказкой»

Устное народное творчество в сочетании с музейными предметами, как проводники в мир русского дома и традиций.

Место встречи: Двор Постникова (улица О. Кошевого, 2).

«В гости к псковскому купцу»

Двор Постниковых на Запсковье распахивает свои двери! Путешествие-квест по палатам 17 века ивангородских купцов, архитектурные загадки и творческое задание ждут на интерактивной программе в музее.

Место встречи: Двор Постникова (улица О. Кошевого, 2).

«Путешествие по картинной галерее»

Первое знакомство с удивительным миром картин, основными понятиями живописи состоится в обновленных залах здания Художественно-промышленной школы имени Н. Ф. Фан-дер-Флита.

Место встречи: главное здание Псковского музея (улица Некрасова, 7).

«Солдатский вещмешок»

Знакомство с бытом воинов Красной армии и советских партизан на примере подлинных предметов, что хранятся в солдатском вещмешке.

Место встречи: главное здание Псковского музея (улица Некрасова, 7).

«Башня, стерегущая город»

На занятии речь пойдёт о крепостном зодчестве, истории Псковской крепости, о военных событиях, связанных с Варлаамовской башней - одной из самых больших башен нашей крепости. В ходе небольшой экскурсии мы поднимемся на тридцатиметровую башню и пройдёмся по пряслу стены.

Место встречи: Варлаамовский угол (улица Леона Поземского, 46).

Квест «Завещание»

Попробуйте представить себя в роли детектива, провести расследование, искать улики, собирать по крупицам события. Появились проводники времени и перенесли вас в прошлое, где вас нанимают для поиска ответов на загадочное письмо. После кончины купца Постникова его вдова находит завещание и странную записку, полную тайн. В ходе квеста вам предстоит разгадать ребусы, выполнить различные задания и найти то, что спрятано в палатах.

Место встречи: Двор Постникова (улица О. Кошевого, 2).

Квест «Как это работало?»

Вы сможете прогуляться по отреставрированным Поганкиным палатам, попутно разгадывая их загадки в сопровождении музейных работников. Игроки должны найти места, где в свое время был водопровод и другие прелести благоустройства богатого купеческого дома, на всех трех этажах старинных палат, отметить их на картах и получить приз.

Место встречи: Главное здание Псковского музея (улица Некрасова, 7).

«Как учили в старину»

Программа знакомит участников с историей создания русской азбуки и обучения грамоте на Руси. Участники попробуют выводить гусиными перьями и чернилами буквы славянской азбуки и русского алфавита, познакомятся с основами арифметики.

Место встречи: Информационный центр Псковского музея (улица Кремль, 4).

«Богатырская застава»

На программе «Богатырская застава» в Псковском кремле участники смогут почувствовать себя настоящими воинами и попробовать свои силы в ратном деле. Экипированные деревянными щитами, мечами и копьями поучаствуют в построении «стена щитов». Побывают на выставке «Ратная доблесть эпох», где узнают о снаряжении и вооружении войнов от раннего Средневековья до Нового времени.

Место встречи: Информационный центр Псковского музея (улица Кремль, 4).