Культура

Китоврас или кентавр: псковичам рассказали, кто изображён на изразце храма Георгия со Взвоза

Заседание, посвящённое изразцам церкви Георгия со Взвоза состоялось в «Лектории для любознательных» псковской Историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василёва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковская городская библиотека

В рамках программы «Археологи рассказывают» старший научный сотрудник Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника» Алексей Яковлев прочёл лекцию «Изразцы церкви Георгия со Взвоза в Пскове: сюжет, технология, Великопольские истоки».

Церковь Георгия со Взвоза – это памятник истории и культуры федерального значения XV—XIX веков, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Барабан этого храма украшен поясом прямоугольных зелёных (муравлёных) изразцов с растительными, зооморфными, антропоморфными и мифологическими мотивами, среди которых особенно примечателен изразец предположительно с китоврасом, размахивающим палицей.

По одной из версий, на этом изразце изображён персонаж из славянских апокрифов о царе Соломоне – получеловек, полузверь, который сначала был сподвижником мудрого царя, а потом стал его злейшим врагом. Однако есть и другие толкования рисунков на этом изразце. В частности, Алексей Яковлев выдвинул гипотезу, что древние мастера изобразили созвездия: Центавра, Девы, Скорпиона. Косвенным доказательством тому он считает найденный во время раскопок на улице Ленина осколок ещё одного изразца, с изображением рака, который, как выразился Алексей Яковлев, интересовал древних псковичей явно не в качестве закуски к пиву», – отметили в библиотеке.

Псковский археолог Сергей Салмин предположил, что на изразце с храма Георгия со Взвоза рассказывается, как святые старцы Антоний и Павел скитались по пустыне и встретили там льва и кентавра.