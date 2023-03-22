Культура

«Прочитать» пушкинский ландшафт приглашают «Михайловское» и Институт русского языка

Вебинар «Пушкинский заповедник: поэтика литературного ландшафта» сегодня, 23 марта, организуют Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина (Москва) и Государственный музей-заповедник «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты новостей в музее, это занятие проведёт Людмила Тихонова, заместитель директора Пушкинского заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе.

Александр Стройло. «Уединение моё совершенно…» (конверт). Из фондов «Михайловского»

«Исторический ландшафт представляет собой одну из главных частей мемориальной коллекции Пушкинского заповедника. Он аутентичен творчеству Пушкина и при внимательном “прочтении“ открывает природные мемории, — подчёркивает Людмила Тихонова. — Уже в конце XIX – ХХ начале века многие места в Михайловском и его окрестностях получили новые, поэтические названия — они были местом творческих размышлений Пушкина во время его прогулок».

В качестве примера и, главное, темы для дальнейших раздумий Людмила Павловна предлагает ещё раз перечесть пушкинского «Пророка»: «…ландшафты Михайловского, само мемориальное пространство в контексте этого стихотворения обретают особенное “звучание“ и помогают глубже понять значение Михайловского в жизни и творчестве Пушкина».

Вебинар «Пушкинский заповедник: поэтика литературного ландшафта» начнут в 16.00 по московскому времени. Подключиться к его трансляции свободно может каждый желающий, сообщили в музее.

В музее также отметили, что сегодняшняя лекция Людмилы Тихоновой открывает череду встреч, подготовленных сотрудниками «Михайловского» для институтского портала «Образование на русском». Далее, по четвергам, здесь запланированы вебинары «Пушкин — русский европеец» (лектор — Людмила Тихонова) и «А.С. Пушкин и фразеология в музее «Пушкинская деревня» (лектор — кандидат филологических наук, хранитель музея «Пушкинская деревня» в Бугрово Вячеслав Козмин).

Напомним, что «Михайловское» и Институт имени Пушкина давно и плодотворно сотрудничают. Виртуальное представительство Пушкинского заповедника на базе этого ведущего российского учебного и научного заведения, занимающегося проблемами преподавания русского языка как иностранного и популяризацией русской культуры и литературы за рубежом, работает с марта 2019 года.