Культура

«Квартирник»: Солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова о русском романсе и современной музыке. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 24 марта. Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Пскова разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.

В гостях у Дины Дабришюте — заслуженная артистка России, вокалистка ансамбля русской музыки «Псков» Наталья Александрова. Они поговорили о том, чем отличается русский романс от других жанров и можно ли его отменить, почему не стоит переживать из-за ухода Аллы Пугачевой из «голубых огоньков», почему классическую музыку не стоит слушать за рулем и почему не надо ругать современную музыку.