Культура

Временное отключение электроснабжения возможно в изборском музее 25 марта

Временное отключение электроснабжения возможно в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 25 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Изображение: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

«25 марта в Государственном музее-заповеднике "Изборск" возможно временное отключение электроснабжения», – рассказали представители музея-заповедника.

В случае отключения электричества приобрести билеты для посещения объектов музея можно на сайте музея или по QR-коду у смотрителей музея.