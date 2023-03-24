Культура

Георгий Василевич сообщил о завершении начального этапа работ к 225-летию со дня рождения Пушкина

Ход подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина обсудили в историко-литературном музее поэта в Больших Вязёмах (Московская область). Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», директор которого, Георгий Василевич, наряду с руководителями других учреждений культуры РФ принимал участие в совещании.

Георгий Василевич. Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ

Пленарное заседание прошло под председательством статс-секретаря – заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой, которая напомнила, что грядущая круглая дата будет «…широко отмечаться на общенациональном уровне. К юбилейной дате готовятся крупные межмузейные выставочные проекты, театральные постановки по произведениям Александра Сергеевича, запланирована обширная программа научных мероприятий».

Замминистра также сообщила, что в план основных мероприятий празднования, утвержденного оргкомитетом под началом председателя правительства РФ Михаила Мишустина, на сегодняшний день включено 75 событий. Алла Манилова напомнила, что министерство реализует проект детского туризма «Литературная страна». По ее словам, в юбилейный год пушкинские музеи будут обязательно включены в культурно-туристические маршруты проекта.

Руководители музеев поделились с коллегами информацией о том, как продвигается подготовка в 225-летию поэта в подведомственных им учреждениях. Так, в частности, Георгий Василевич рассказал о первом этапе работы над принципиально новой экспозицией «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» и о планах по ремонту и реставрации ряда объектов в мемориальных усадьбах Пушкинского Заповедника.

Среди инициатив, озвученных в ходе совещания, было предложение провести в 2024 году Библионочь под эгидой Года Пушкина в России и в странах-участницах СНГ.