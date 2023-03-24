Культура

Николай Козловский: Работники культуры делают жизнь Великих Лук насыщенной и интересной

Работников культуры с профессиональным праздником поздравил глава города Великие Луки Николай Козловский. Текст поздравления он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Искренне поздравляю сотрудников комитета культуры администрации города Великие Луки и всех подведомственных учреждений с профессиональным праздником. Этот праздник – свидетельство высокой значимости вашего труда для российского общества. Именно работники вашей сферы бережно сохраняют и приумножают богатые культурные и духовно-нравственные ценности нашего народа», - написал он.

Для выполнения важной задачи необходимы талант, компетентность, неравнодушие, ответственность и безграничная преданность избранному делу, подчеркнул Николай Козловский.

«Все эти качества присущи работникам культуры города Великие Луки, которые делают культурную жизнь нашего города насыщенной и интересной, вносят весомый вклад в эстетическое и нравственное воспитание великолучан всех возрастов. Уверен, что профессионализм и активная жизненная позиция работников культуры Великих Лук будут и в дальнейшем способствовать успешной реализации проектов и программ, направленных на развитие городской сферы культуры и творческих способностей горожан», - продолжил он.

Николай Козловский пожелал сотрудникам комитета культуры администрации города Великие Луки и всех подведомственных учреждений сферы успехов и новых достижений в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, сил и энергии для осуществления намеченных планов, счастья, благополучия и мира.