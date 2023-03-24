Культура

Гоша Куценко провёл премьерный показ своего нового фильма в Пскове

Артист Гоша Куценко представил псковичам свой новый фильм «Любовь-морковь: Восстание машин», в котором сыграл главную роль. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, вместе с ним премьерный показ картины провёл продюсер Ренат Давлетьяров в псковской кинотеатре «Мираж» сегодня, 25 марта.

«Хочу сказать, что это 4-я часть "Любови-моркови", до это мы сняли уже три "морковки". Основополагающая тема российского кино, как выясняется, семейная. Первую картину мы сняли, страшно даже представить как давно, – 17 лет назад. С Кристиной Орбакайте мы сыграли супругов, которые поменялись телами. Затем была вторая часть, где я не постеснялся надеть детскую пижаму и впервые в жизни не втягивать живот. Затем была прекрасная третья часть, где наших родителей сыграли Лия Ахеджакова, Станислав Говорухин и Владимир Меньшов, царствие ему небесное, его не стало, как и ещё одного участника серии фильмов Михаила Козакова», - напомнил Гоша Куценко сюжет картин.

Он также назвал четвёртую часть «Любовь-моркови» «крайней» и выразил надежду, что выйдут и последующие части.

После просмотра актёр пообещал пообщаться со зрителями картины. «Ждите нас. Те, кто досмотрит фильм и не уйдут, а двери будут закрыты с внешней стороны мной и Ренатом – это наша технология успеха, – с теми мы обсудим кино, выслушаем замечания и предложения», - в шутку добавил Гоша Куценко.

Продюссер фильма, обращаясь к зрителям перед просмотром, отметил, что премьера 4-й части серии «Любовь-морковь» состоялась в Москве вчера, 24 марта.

«Мы с удовольствием приехали сюда по приглашению руководства области. Это не просто показ. Мы знаем, что здесь, в зале, присутствуют ветераны боевых действий, семьи наших мобилизованных парней. Задача таких фильмов, как наш, во время подобных событий в том, чтобы вы на пару часов отвлеклись, улыбнулись. Тогда мы будем считать, значит мы свою задачу выполнили», - сказал Ренат Давлетьяров.

Добавим, что по сюжету фильма в век высоких технологий Андрей и Марина Голубевы никак не могут договориться, как правильно воспитывать сына-подростка, причина — его любовь к гаджетам. Супруги бесконечно ссорятся, пока однажды утром не просыпаются в телах роботов-экскурсоводов Ивана да Марьи. Чтобы вернуться в свои тела, Голубевым предстоит преодолеть противоречия и прийти к взаимопониманию. Вот только роботы совсем не хотят обратно — познав все прелести человеческого существования, они решили навсегда остаться людьми.