Культура

Картины Евгения Климова из псковского музея покажут на выставке в Москве

Несколько десятков уникальных произведений из коллекции Псковского музея-заповедника отправились в Москву, в Дом русского зарубежья, где они будут представлены на выставке «Откуда есть пошла Русская земля». Она посвящена художнику русской эмиграции, живописцу, графику, иконописцу и реставратору, признанному мастеру фрески и мозаики, искусствоведу, педагогу, подвижнику русской культуры Евгению Климову. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Это, в основном, изображения Пскова, Изборска и Печор. Это те порубежные места, которые Евгений Евгеньевич увидел еще в молодые годы, будучи студентом, и настолько был потрясен их мощью и ощущением истоков духовности, что на протяжение всей своей жизни пронес любовь к Псковской земле в своем сердце и своем творчестве», – отметила начальник художественного отдела Псковского музея-заповедника Ольга Алексеева.

В пространстве выставки можно будет увидеть целый ряд работ мастера из фондов Псковского музея-заповедника, а также из собрания Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына. Коллекция Псковского музея-заповедника, посвященная жизни и творчеству Евгения Климова, насчитывает более 1000 единиц хранения. Изначально собрание пополнялось самим художником, в дальнейшем это дело продолжил его сын, Алексей Климов, который в данный момент проживет в США.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова накануне сообщила Алексею Климову о готовящейся выставке. В ответном письме он выразил глубокое сожаление, что не сможет приехать и увидеть выставку лично.

«Мало сказать, что я радуюсь этому событию – уверен, что отец был бы счастлив и до глубины души удовлетворен. Именно Псков и его окрестности были для него всегда центром притяжения и служили ему своего родом средоточием всех его мыслей о России», – поделился Алексей Климов.

В экспозиции будут представлены полноразмерные эскизы мозаик, в том числе одной из знаковых работ художника – надвратной иконы «Троица» (мозаичной реплики иконы Андрея Рублева), выполненной по эскизу и на средства художника; живописные и графические изображения древностей Пскова и Изборска, пейзажи, навеянные псковскими путешествиями, виды улочек старого города, виды Печор; сдержанные и эмоциональные, передающие глубину внутреннего мира портреты псковичей; великолепные и тонкие по своему исполнению литографии и другие произведения из коллекции Псковского музея-заповедника.

Также будут представлены архивные материалы, связанные с жизнью и творчеством художника: фотографии из семейного архива, переписка с А.Н. Бенуа, З.Е. Серебряковой, М.В. Добужинским, В.И. Синайским, А.А. Черкесовой-Бенуа, И.С. Шмелевым и другими деятелями русского зарубежья; графические портреты некоторых адресатов, созданные художником.

Выставка будет работать с 8 апреля по 2 июля в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына по адресу: Москва, улица Нижняя Радищевская, дом 2 (проезд: метро «Таганская»).