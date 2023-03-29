Культура

Более 70 мероприятий доступно в Псковском музее-заповеднике по Пушкинской карте

Более 70 экскурсий, интерактивных программ, выставок, мастер-классов и других мероприятий в Псковском музее можно оплатить с помощью Пушкинской карты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

С начала года Псковский музей-заповедник на своих объектах и в филиалах уже успел принять более 1100 молодых посетителей, которые воспользовались Пушкинской картой.

Сейчас абсолютно любой объект музея можно посетить, купив билет с помощью Пушкинской карты. Это же касается и филиалов Псковского музея-заповедника (музеи-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского и С. В. Ковалевской).

Больше информации о мероприятиях, доступных по Пушкинской карте в Псковском музее, представлено на сайте.

Также можно обратится по телефону: +78112663311.