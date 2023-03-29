Культура

Международный фестиваль-конкурс циркового искусства открылся в Пскове. ФОТО

Открытие международного фестиваля-конкурса циркового искусства «Псковский скоморох» состоялось в Пскове сегодня, 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Свое участие в нем уже подтвердили более 40 коллективов со всей страны и Белоруссии. Конкурсные просмотры начались в Городском культурном центре. Циркачи показали свои таланты в акробатике, эквилибристике, клоунаде, жонглировании и других видах этого зрелищного искусства.

Завершится фестиваль 1 апреля гала-концертом лучших номеров и награждением победителей.

Организатором выступает Псковский цирк.