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Культура

Выставка «Корсунская легенда» откроется в Изборске

31.03.2023 17:53|ПсковКомментариев: 0

Увидеть базилику древнего Херсонеса и узнать об иконе, не раз спасавшей изборян от неприятелей, смогут посетители новой выставки «Корсунская легенда» в Государственном музее-заповеднике «Изборск». Экспозиция откроется 4 апреля, в престольный праздник Корсунской иконы Божией Матери, особо почитаемой в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике. 

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

«О появлении этого святого образа на Руси повествуют древние предания и легенды, в которых прослеживается историческая связь Херсонеса, Изборска и Санкт-Петербурга. Свое чудесное путешествие икона начинает из древнего Херсонеса. Князь Владимир привез на Русь из Корсунского похода "на благословенье себе" чудотворные мощи, церковную утварь и иконы, среди которых, вероятно, был и знаменитый Корсунский образ», - рассказали в музее-заповеднике. 

В древнем Изборске чудотворная святыня появилась в XVII веке. По преданию, она не раз спасала жителей Изборска от болезней и вражеских набегов.

В Санкт-Петербург образ Корсунской Богоматери попал в XVIII веке через митрополита Гавриила. Примечательно, что к судьбе этой святыни оказался причастным святой праведный Иоанн Кронштадтский. По благословению святого икона была передана в Исаакиевский собор, отметили в музее. 

Выставка «Корсунская легенда» знакомит с уникальными фотографиями из коллекций музеев-заповедников, рассказывает о многовековой истории христианства и Византии, погружает в мир древних храмов. Она освещает важнейшие события русской истории, зарождение российской государственности, формирование национальной культуры и духовности.

«Корсунская легенда» - межмузейный выставочный проект, подготовленный Государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником «Изборск», Государственным историко-археологическим музеем-заповедником «Херсонес Таврический», Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор», Российской академией художеств имени И. Е. Репина.

Это третий проект в новом выставочном зале, строительство которого осуществлено при поддержке ПАО «Транснефть» и правительства Псковской области.

Выставку можно посмотреть в экспозиционно-выставочном зале музея-заповедника «Изборск» (Изборск, улица Печорская, 37). Уже с этой субботы Изборская крепость и выставочный зал по субботам будут принимать гостей с 10:00 до 20:00. По будням и в воскресенье — до 18:00.

Билеты можно приобрести на сайте музея-заповедника «Изборск» или на кассе в выставочном зале. Выставку можно посетить по Пушкинской карте.

Теги: #выставка #Изборск
Источник: Псковская Лента Новостей
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