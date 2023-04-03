Культура

Победителя Кубка КВН AV определили в Пскове

Кубок Конкурса веселых и находчивых имени основателя творческой компании Astra Video, общественного деятеля, наставника и большого друга псковской молодежи Александра Иванова прошел на сцене Дома офицеров в Пскове в Международный день смеха, 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

Александр Иванов был одним из создателей студенческого КВН в Пскове, основоположником школьного псковского КВН, организатором многих городских молодежных мероприятий, напомнили в администрации.

Перед полным зрительским залом выступили пять молодежных команд. Среди них – сборная школьников (СБШ - сборная команда из школ-участников городского чемпионата Astra Video), сборная Псковского государственного университета «Плюс минус ноль», сборная студентов («На верхней полке» - команда выпускников ТК Astra Video), творческая команда «Бровь», состоящая из выпускников Гремячей лиги города Пскова, Сборная остального мира (СОМ - команда опытных кавээнщиков разных лет из организаторов ТК Astra Video).

Лучшую команду выбирали по итогам трех конкурсов: приветствие, разминка с залом и домашнее задание.

Команды оценивали члены жюри в составе: депутата Псковской городской думы Ольги Федоровой, уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой, заместителя председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Владимира Журавлева, псковской певицы Лизы Матрешки, руководителя ТК «Астра Видео» Елены Моряковой.

По итогам трех конкурсов победу одержала Сборная остального мира. Участники получили призы от спонсора.

В администрации отметили, что в Пскове продолжается сезон КВН «Астра Видео», в конце апреля пройдет финал 26-го чемпионата школьной лиги и 18-го розыгрыша студенческой лиги КВН Astra Video.

Организаторы кубка: ТК «Astra Video», комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, ПГМОБО «Студенческое правительство».