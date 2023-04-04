Культура

Муниципальный этап фестиваля «Российская студенческая весна» состоялся в Пскове

Муниципальный этап фестиваля «Российская студенческая весна» состоялся в Пскове. Его участниками стали студенты 5 учреждений среднего профессионального образования: Псковского агротехнического колледжа, Псковского кооперативного техникума, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского медицинского колледжа и Псковского политехнического колледжа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

Учащиеся показали себя в различных направлениях: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр» и «Арт». Всего в программе концерта было заявлено более 30 творческих номеров.

В работе жюри приняли участие титулованные преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Екатерина Камалова (вокальное и инструментальное искусство) и Татьяна Васильева (хореография).

Высокие результаты показали студенты Псковского агротехнического колледжа, которые представили на конкурс 10 номеров и заняли 4 призовых места, и Псковского кооперативного техникума, выдвинувшего 8 номеров и взявшего 7 призовых мест. Победители и призеры муниципального фестиваля будут участвовать в региональном этапе, который состоится 13 апреля в Псковском государственном университете. По итогу будут сформированы делегации от Псковской области, которые будут рекомендованы к участию в финалах XXXI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Для студентов учреждений высшего образования финал пройдет в Перми с 26 мая по 1 июня, для обучающихся профессиональных образовательных учреждений – в Ханты-Мансийске с 11 по 17 июня.

Добавим, что мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и в рамках 31-летия Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». Организаторами муниципального этапа выступают Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Псковская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» и региональная дирекция Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна».