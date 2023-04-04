Культура

Пасхальный фестиваль впервые пройдет в Великих Луках

Пасхальный фестиваль впервые пройдет в Великих Луках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.

«Пасха – это светлый и добрый семейный праздник, который несет с собой веру, надежду и любовь. Пусть Пасха Господня принесёт вам счастье, гармонию в семье, душевное равновесие, благополучие и здоровье. Приходите всей семьей!» - пригласил Николай Козловский великолучан.

16 апреля с 10.30 до 13.00 на площади Вознесения в городе Великие Луки пройдет культурно-просветительское мероприятие, посвященное празднику светлого Христова Воскресения.

В программе: