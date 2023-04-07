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Культура

В Псковской области занялись поиском литературно одарённых школьников

08.04.2023 12:43|ПсковКомментариев: 0

Правление Псковского региональное отделения Союза писателей России реализует проект «Писатель в школе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила координатор проекта, наставник от Союза писателей по направлению «Литература» среди школьников и целевой аудитории в проекте «Культура для школьников» Татьяна Рыжова.

Проект сформирует у учащихся псковских школ через приобщение их к лучшим литературным произведениям любовь к Родине, патриотизм, готовность к защите Отечества, преданность своему народу, отметила куратор.

Также предполагается поиск литературно одарённых молодых авторов, создание условий для развития их таланта, знакомство школьников с деятельностью Псковского регионального отделения Союза писателей России и Псковского Совета молодых литераторов и непосредственно с их творчеством.

Особая роль в проекте отводится школьной библиотеке, которая, по замыслу разработчиков, может стать центром культурной жизни в школе, координатором по взаимодействию писателей с директором школы, учителями литературы и классными руководителями. 

Проект реализуют базе средних школ Пскова и области, выразивших желание участвовать в нём. На сегодняшний день он прошёл успешную апробацию в школе №23 Пскова. Активно включились в сотрудничество с псковскими писателями школы №2 и №21.

Теги: #Союз писателей России
Источник: Псковская Лента Новостей
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